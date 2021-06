5 séries à surveiller en juin 2021, de Loki à Kevin Can F**k Himself

Le mois de juin marque le début de la saison estivale, ce qui veut dire qu’il y avait traditionnellement moins de séries à découvrir, mais les services de streaming ont quelque peu changé cela ces dernières années. Ainsi, il y a des séries intrigantes à surveiller dans les semaines à venir.

Il y a en effet des retours attendus, de séries anciennes et d’autres qui le sont un peu moins, mais aussi des nouveautés venant de talents confirmés et des mini-séries aux castings prometteurs.

Ce qui suit n’est bien entendu qu’une petite sélection, n’hésitez pas à partager vos plus grandes attentes dans les commentaires et à consulter notre calendrier pour ne rien manquer.

Sweet Tooth (Netflix) – Vendredi 4 juin

Nouvelle adaptation de comic book sur Netflix, mais cette fois nous avons une aventure atypique flirtant avec The Walking Dead. Basée sur la création de Jeff Lemire, Sweet Tooth nous vient de Jim Mickle (Hap and Leonard) et nous entraine une décennie après qu’un cataclysme a mis le monde sens dessus dessous et favorisé l’apparition mystérieuse de bébés nés mi-humains, mi-animaux. Après avoir vécu dix ans à l’abri dans une maison perdue au milieu de la forêt, un jeune hybride cerf-garçon appelé Gus (Christian Convery) se lie d’amitié avec un vagabond solitaire, Jepperd (Nonso Anozie). Ensemble, ils se lancent dans une aventure extraordinaire à travers ce qu’il reste de l’Amérique.

Loki (Disney+) – Mercredi 9 juin

Le fameux Marvel Cinematic Universe continue de se développer en série avec Loki qui, comme son titre l’indique, ramène Loki (Tom Hiddleston), le frère de Thor, sur les devants. La saison prendra place après les évènements d’Avengers: Endgame. L’intrigue se situant alors en 2012 dans une réalité alternative créée par la Casse Temporel des Avengers, après que Loki se soit échappé avec le Tesseract qu’il a voulu utilisé pour changer le cours de l’histoire humaine. Après son évasion, il est emmené auprès de la Time Variance Authority (ou TVA), un organisme qui agit pour empêcher toute personne qui tenterait d’altérer le passé ou le futur.

Kevin Can F**k Himself (AMC+) – Dimanche 13 juin

Ces dernières années, AMC a donné le jour à des séries cultes comme Lodge 49 ou Dispatches From Elsewhere, des créations avec une vision et des choses à dire qui ne manquaient pas de style. Kevin Can F**k Himself s’inscrit clairement dans cette lignée. Créée par Valerie Armstrong (Lodge 49), Rashida Jones et Will McCormack, avec Craig DiGregorio (Shrill, Workaholics) au poste de showrunner, elle se propose de nous montrer la triste réalité de la femme de Kevin. S’attaquant à l’archétype de la mère de sitcom (inspirée par la comédie CBS Kevin Can Wait), la série alterne entre le format multi-camera et le single-camera pour nous dévoiler l’existence d’Allison (Annie Murphy) de son point de vue à elle. Alors qu’elle fait tout pour être la parfaite épouse, elle réalise un jour qu’elle veut tuer son mari (Eric Peterson).

Blindspotting (StarzPlay) – Dimanche 13 juin

Comédie single-camera créée par Rafael Casal et Daveed Diggs, Blindspotting est la suite de leur film éponyme sorti en 2018 qui suivait le périple de deux amis unis malgré leurs différences dans la ville d’Oakland en pleine mutation. La série reprend l’histoire six mois après le film et se concentre sur Ashley (Jasmine Cephas Jones) qui mène une vie de classe moyenne à Oakland jusqu’à l’incarcération soudaine de Miles, son compagnon depuis 12 ans et père de leur fils. Elle doit alors traverser une crise existentielle chaotique et pleine d’humour lorsqu’elle est obligée d’emménager chez la mère et la demi-sœur de Miles.

Physical (Apple TV+) – Vendredi 18 juin

Nouvelle création d’Annie Weisman, Physical est une dramédie qui suit une femme vivant dans l’ombre de son mari politicien dans les années 80 à San Diego, jusqu’à ce qu’elle découvre l’aérobic et se réinvente en lifestyle guru. C’est ainsi l’histoire de Sheila Rubin (Rose Byrne) qui tient silencieusement son rôle de mère au foyer, mais qui doit gérer ses démons personnels et finit par trouver un exutoire lui permettant de faire exactement cela. Elle se découvre une passion pour le monde de l’aérobic et perçoit le potentiel de celui-ci en le combinant au marché émergent de la cassette vidéo. Sheila commence alors à évoluer.

Et vous, quelles sont les séries que vous attendez ?

