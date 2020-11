Pas de saison 5 pour Black Lightning, The CW annule la série, mais développe un spin-off

En septembre, The CW annonçait que la prochaine saison de Supergirl serait la dernière. Elle ne sera pas la seule série de l’Arrowverse à se terminer dans quelques mois, puisque la saison 4 de Black Lightning qui débute le 8 février sur la chaine américaine sera également la dernière.

Cette annulation marquera donc la fin des aventures de la famille Pierce, mais pas nécessairement de tous les personnages de Black Lightning. En effet, la saison 4 nous proposera un backdoor pilot, un épisode introduisant une potentielle série dérivée centrée sur le personnage de Khalil Payne/Painkiller, incarné par Jordan Calloway depuis les débuts du show.

Si vous n’êtes pas familiers avec Black Lightning, il s’agit de la première série de The CW (disponible en France sur Netflix) mettant en scène un super-héros afro-américain dans le premier rôle et se centrant sur une famille. Scénarisée par Salim Akil, elle débute quand Jefferson Pierce (Cress Williams) ressort son costume de Black Lightning, le héros de Freeland, après que ses filles se soient fait kidnapper. Après de longues années d’absence, le justicier voit sa ville tomber dans la violence et décide de continuer à se battre. Il est rapidement rejoint dans son combat par sa fille ainée, Anissa Pierce/Thunder (Nafessa Williams) qui manifeste à son tour des pouvoirs. Le reste de la distribution rassemble China Anne McClain, Christine Adams, Marvin « Krondon » Jones III, Damon Gupton, James Remar, Jordan Calloway et Chantal Thuy.

Avec des saisons ne comptant pas plus de 16 épisodes, Black Lightning est la série la plus courte de l’Arrowverse. Elle est aussi la seule à ne pas être tournée à Vancouver, mais à Atlanta.

Avec Arrow qui s’est terminée l’année dernière, Supergirl et Black Lightning qui se concluent prochainement, l’univers des super-héros de The CW diminue. Néanmoins, Stargirl a officiellement rejoint la chaine après la fermeture de DC Universe et il a été annoncé le développement d’une potentielle série centrée sur la nouvelle héroïne Wonder Girl. Enfin, Batwoman, The Flash et Legends of Tomorrow se poursuivent.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.