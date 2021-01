Euphoria : L’épisode spécial ‘Jules’ déjà disponible sur OCS et HBO Max

Puisque la saison 2 d’Euphoria n’arrivera pas immédiatement, HBO nous propose deux épisodes spéciaux pour patienter. Le premier a été diffusé en décembre et le second est disponible dès aujourd’hui en VOSTFR sur OCS à la demande, et en linéaire ce lundi 25 janvier à 20h40 sur OCS City.

Pour rappel, Euphoria est une série basée sur un show israélien du même nom de Ron Leshem, Daphna Levin et Tmira Yardeni. La version américaine a été développée par Sam Levinson (Assassination Nation) et est produite par Drake. L’histoire suit un groupe de jeunes qui naviguent entre amour et amitié dans un monde fait de drogues, de sexe, de traumatismes et de réseaux sociaux. On suit plus spécifiquement Rue Bennett (Zendaya), une adolescente de 17 ans qui sort d’une cure de désintoxication et qui tente de donner un sens à son futur. Sa vie change dramatiquement quand elle rencontre Jules Vaughn (Hunter Schafer), une jeune transgenre qui vient d’arriver en ville suite au divorce de ses parents et qui, comme Rue, cherche à trouver sa place dans ce monde.

Si le premier épisode était dédié à Rue, le second qui est intitulé « F–k Anyone Who’s Not a Sea Blob » se centre sur Jules que l’on pourra alors suivre durant ses vacances de Noël alors qu’elle fait le point sur l’année qui vient de s’écouler.

Bien que renouvelée il y a plus d’un an, la saison 2 d’Euphoria n’a donc pas encore été tournée et ces épisodes ne servent que de transition en attendant que la production puisse reprendre. Il n’y a ainsi pas de date d’annoncé pour le véritable retour de la série.

Tags : HBO OCS Euphoria

