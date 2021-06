Foundation Saison 1 : L’adaptation du classique d’Isaac Asimov se dévoile dans un trailer et en septembre sur Apple TV+

Un an après le premier teaser, Apple TV+ se prépare à explorer le futur à l’aide de Foundation et nous dévoile une bande-annonce, mais également une date de lancement. La saison 1 arrivera ainsi sur la plateforme de streaming le vendredi 24 septembre.

Développée par David S. Goyer (Batman Begins, Man of Steel) et Josh Friedman (Snowpiercer), Foundation est donc une adaptation du Cycle de Fondation d’Isaac Asimov qui nous entraine au 13e millénaire de l’ère impériale.

Lorsque le Dr. Hari Seldon prédit la chute imminente de l’Empire, il s’aventure avec un groupe de fidèles disciples dans les confins de la galaxie pour y établir la Fondation, dans l’espoir de reconstruire et préserver l’avenir de la civilisation. Exaspérés par le Dr. Hari, les Cléons, dirigeants issus d’une longue lignée de clones empereurs, craignent que l’emprise qu’ils ont sur la galaxie ne s’affaiblisse, alors qu’ils se voient forcés d’envisager la possible perte de leur héritage pour toujours.

Au casting de cette saison 1 de Foundation, nous retrouvons Jared Harris et Lee Pace qui sont accompagnés par Lou Llobell et Leah Harvey, ainsi que Laura Birn, Cassian Bilton et Terrence Mann.

