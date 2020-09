Legends of Tomorrow Saison 6 : Le Waverider accueille une actrice de Chicago P.D.

Faites connaissance avec la nouvelle membre du Waverider : l’actrice Lisseth Chavez rejoint ainsi la saison 6 de Legends of Tomorrow pour devenir l’experte alien de l’équipe, Esperanza “Spooner” Cruz.

Vous êtes peut-être familier avec l’actrice qui interprète l’officière Vanessa Rojas dans Chicago P.D. L’annonce de son arrivée sur le Waverider fut donc accompagnée de la nouvelle qu’elle ne reviendrait pas dans la saison 8 de Chicago P.D.

Spooner rencontre ainsi les Legends of Tomorrow suite au kidnapping de la capitaine Sara Lance, produit) la fin de la saison 5, qui lance alors l’équipe dans une mission plus que personnel. Les voilà alors maintenant à traquer les extraterrestres qui ont été déplacés à travers l’histoire, selon le résumé officiel pour la sixième saison. Pour sauver le monde une nouvelle fois, ils vont avoir besoin de plus que leur arsenal habituel, et pour cette raison, ils recrutent Spooner, une femme qui possède les aptitudes nécessaires pour détruire l’antagoniste alien. Ça ou elle est folle, au choix…

Spooner est une femme qui vit en marge de la société, ayant développé des technologies lui permettant de détecter, et de se défendre contre, les vaisseaux extra-terrestres. Ayant rencontré les aliens enfant, elle est convaincue d’avoir l’habilité de pouvoir communiquer avec eux sur un plan télépathique.

Le producteur exécutif Grainne Godfree nous annonce que la rencontre entre Spooner et les légendes sera un peu différente d’à l’accoutumée. Si elle a tous les atouts pour être une membre légitime, cette dernière n’est pas une « attachante loser », mais une femme qui ne craint pas de bousculer nos Legends et les déstabiliser.

En plus de Chicago P.D., l’actrice Lisseth Chavez a été récurrente dans The Fosters, et a participé aux séries The OA, Station 19 ou encore S.W.A.T.

