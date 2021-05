NBC dévoile sa grille de l’automne 2021 avec les séries Chicago et New York, mais sans This Is Us

Il ne sera bientôt plus question de NBC, mais du DWN, le Dick Wolf Network. Le célèbre producteur a désormais le contrôle de deux soirées complètes avec deux de ses franchises, le mercredi et le jeudi. Ce faisant, cet automne, il n’y aura pas de comédies sur la grille. Mais où est donc passée la dernière saison de Brooklyn Nine-Nine ? Elle arrivera cet été, débutant à la fin des Jeux olympiques.

Quoi qu’il en soit, cet automne, NBC proposera trois nouveautés. Le lundi, nous aurons Ordinary Joe avec James Wolk dans le rôle d’un homme qui fait un choix crucial dans son existence, la série nous montrera alors les différentes vies qu’il pourrait vivre en fonction de sa décision. Le mardi, il y aura La Brea, une série de SF sur un immense gouffre qui s’ouvre au milieu de Los Angeles, entrainant un groupe de personnes dans un monde primitif. Le jeudi, ce sera donc Law & Order : For The Defense, la dernière série de la franchise new-yorkaise qui s’intéresse cette fois à une firme d’avocats de la défense.

Si The Blacklist sera bien présente à l’automne, la toute dernière saison de This Is Us sera absente. NBC la garde pour la mi-saison et diffusera ainsi les 18 ultimes épisodes sans interruption. À noter par ailleurs qu’il n’y aura qu’une saison de The Voice (uniquement l’automne donc), ce qui devrait libérer de l’espace pour plus de séries cet hiver.

Enfin, à l’heure où cet article est rédigé, le futur de Zoey’s Extraordinary Playlist, Manifest, Debris et Good Girls n’a pas encore été officialisé.

Voici donc le programme de l’automne 2021 sur NBC :

Lundi

20h00 – The Voice

22h00 – Ordinary Joe

Mardi

20h00 – The Voice

21h00 – La Brea

22h00 – New Amsterdam

Mercredi

20h00 – Chicago Med

21h00 – Chicago Fire

22h00 – Chicago P.D.

Jeudi

20h00 – Law & Order: For The Defense

21h00 – New York Unité Spéciale

22h00 – Law & Order: Organized Crime

Vendredi

20h00 – The Blacklist

21h00 – Dateline NBC

Dimanche

20h00 – Sunday Night Football

