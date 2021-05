Pas de saison 3 pour Prodigal Son, Malcolm arrête de poursuivre des tueurs en série sur Fox

Malcolm et la famille Whitly ne sera pas de retour dans une saison 3 de Prodigal Son, Fox vient d’annoncer l’annulation de la série policière à l’approche de la conclusion de la seconde saison.

Création de Chris Fedak et Sam Sklaver, Prodigal Son nous parlait de Malcolm Bright (Tom Payne), consultant pour la police de New York, et de sa riche famille pas exactement comme les autres. En effet, Martin, le père de Malcolm est un tueur en série surnommé « Le Chirurgien » (Michael Sheen) que Malcolm est forcé de confronter lorsqu’un copycat fait son apparition. Son père en profite alors pour rétablir une relation avec son fils, et faire tout ce qu’il peut pour l’assister dans son travail.

En saison 2, Malcolm a tenté, tant bien que mal de prendre soin de sa sœur (Halston Sage) à sa manière et de protéger sa mère Jessica (Bellamy Young), alors que son père développe des plans pour le futur.

Cette annulation apparait liée à des audiences trop faibles sur le network américain, la saison 2 ayant réuni en moyenne 2 millions de personnes, une baisse de 38 % comparé à la saison précédemment. Parmi les six séries dramatiques de FOX, Prodigal Son occupait la quatrième place du classement, devant les déjà annulées Filthy Rich et NEXT.

La distribution de Prodigal Son réunit Tom Payne, Lou Diamond Phillips, Halston Sage, Aurora Perrineau, Frank Harts, Keiko Agena, Bellamy Young et Michael Sheen. Ils ont été rejoints en saison 2 par Catherine Zeta-Jones dans la peau de Vivian Capshaw, doctoresse à l’hôpital psychiatrique de Claremont où se trouve Martin.

La saison 2 de Prodigal Son se termine le 18 mai sur Fox.

