Ridley Road : Vivien infiltre le mouvement néo-nazi à Londres durant les ’60s, ce soir sur BBC One

Changement de ton après Vigil sur BBC One qui nous entraine, avec la mini-série Ridley Road, dans l’Angleterre des ’60s pour nous parler de la montée du néonazisme dans le pays. Il y a 4 épisodes et cela débute donc ce dimanche sur la chaine britannique, pas encore de date pour la France.

De quoi parle Ridley Road ?

Scénarisée par Sarah Solemani (Barry, Aphrodite Fry), Ridley Road est une adaptation du roman éponyme écrit par Jo Bloom. Il s’agit d’un thriller qui nous entraine à Londres dans les années 60, alors qu’un mouvement fasciste commence à prendre forme.

L’histoire s’intéresse à Vivien (Agnes O’Case), une coiffeuse juive qui, en 1962, est à la recherche de son amour perdu Jack à Londres. Elle est choquée de le retrouver lors d’un rassemblement organisé par un mouvement néo-nazi. Rapidement, elle découvre que lui et son propre oncle sont des agents travaillant pour un mouvement clandestin secret luttant contre l’extrême droite. Lors d’une confrontation dans une école juive, Jack disparait et un étudiant est laissé pour mort. Vivien est alors persuadée de prendre sa suite et infiltre à son tour le mouvement.

Le casting de Ridley Road

La distribution de Ridley Road est menée par Agnes O’Casey qui est entourée par Tom Varey, Rory Kinnear, Eddie Marsan, Tracy-Ann Oberman, Danny Sykes, Samantha Spiro, Will Keen, Julia Krynke, Tamzin Outhwaite, Gabriel Akuwudike, Rita Tushingham, Hannah Traylen, Danny Hatchard et Hannah Onslow.