Star Trek Discovery Saison 4 : Une anomalie menace l’univers dès aujourd’hui sur Paramount+ et, mais pas sur Netflix

L’aventure Star Trek : Discovery reprend avec la saison 4 qui débute aujourd’hui sur Paramount+. Cependant, il ne faut pas s’attendre à voir un épisode inédit arriver sur Netflix demain, car la série a quitté la plateforme, comme cela vient tout juste d’être annoncé.

En effet, le groupe ViacomCBS va lancer Paramount+ un peu partout dans le monde au début de l’année 2022 et ne compte pas le faire sans sa série phare. Par conséquent, le contrat liant le groupe avec Netflix pour la diffusion de Star Trek : Discovery sur le marché international a été abruptement annulé. Résultat, les Français (et les fans non américains de manière générale) doivent attendre que Paramount+ soit à leur disposition pour pouvoir reprendre le voyage.

Notons pour le moment que les séries Star Trek (Picard et Lower Decks) sont encore disponibles sur Amazon Prime Vidéo, mais il est fort possible que cela ne dure pas.

L’ultime Frontière en danger

Quoi qu’il en soit, après avoir retrouvé et sauvé les restes de la Fédération dans la saison 3, l’équipage du Discovery va devoir se dépasser une fois de plus, car il faut cette fois sauver tout l’univers.

En effet, cette saison 4 de Star Trek: Discovery commence avec l’apparition d’une anomalie gravitationnelle d’origine inconnue qui met l’équipage du Discovery dans une situation critique et il devient rapidement apparent que le reste de la galaxie pourrait suivre.

Capitaine Michael Burnham (Sonequa Martin-Green) et son équipage vont devoir travailler à unir les planètes de la Fédération avec celles qui n’en font pas partie afin d’arriver à sauver l’univers.

Au casting de cette saison 4 de Star Trek: Discovery, nous retrouvons ainsi Sonequa Martin-Green (Captain Michael Burnham), Doug Jones (Saru), Anthony Rapp (Paul Stamets), Mary Wiseman (Sylvia Tilly), Wilson Cruz (Dr. Hugh Culber), David Ajala (Cleveland « Book » Booker), Blu del Barrio (Adira) et Ian Alexander (Gray).