Legends of Tomorrow (saison 7), Nancy Drew (saison 3), Legacies (saison 4) et plus… The CW dévoile les dates de retour cet automne

Alors que l’on va entrer dans la saison estivale, The CW a le regard tourné vers l’automne et nous annonce, un mois après les upfronts, des dates pour sa grille, officialisant sa reprise au mois d’octobre

On pourra alors retrouver les séries super-héroiques du network, avec Legends of Tomorrow (saison 7), Batwoman (saison 3), et The Flash (saison 8), mais aussi Nancy Drew (saison 3), Legacies (saison 4), All American (saison 4), Walker (saison 2) et Riverdale (saison 6)

Parmi les nouveautés en terme de séries, The CW en diffusera une cette automne, le reboot de The 4400. Dans cette nouvelle version, nous avons toujours 4400 personnes portées disparus au cours de la centaine d’année qui s’est écoulée et ils refont tous surface en un instant, sans avoir pris une ride et sans aucun souvenir de ce qui leur est arrivé. Alors que le gouvernement tente de découvrir s’ils représentent une menace et de contrôler l’information, les 4400 doivent également se confronter au fait qu’ils ont fait leur retour avec quelques changements et qu’il doit y avoir une raison.

Pour rappel, neuf séries arriveront à la mi-saison au plus tôt : la nouvelle super-héroïne Naomi, le spin-off All American: Homecoming, Charmed, Stargirl, Dynasty, In The Dark, Kung Fu, Roswell, New Mexico et Superman & Lois.

En attendant, voici donc le calendrier de la rentrée automnale de The CW :

Vendredi 1er octobre

20h00 – Penn & Teller: Fool Us (saison 8)

Vendredi 8 octobre

21h00 – Nancy Drew (saison 3)

Mercredi 13 octobre

20h00 – DC’s Legends of Tomorrow (saison 7)

21h00 – Batwoman (saison 3)

Jeudi 14 octobre

21h00 – Legacies (saison 4)

Lundi 25 octobre

20h00 – All American (saison 4)

21h00 – 4400 (saison 1)

Jeudi 28 octobre

20h00 – Walker (saison 2)

Mardi 16 novembre

20h00 – The Flash (saison 8)

21h00 – Riverdale (saison 6)

