Une saison 2 pour The Equalizer, Robyn McCall continuera à aider les innocents sur CBS

Alors que la diffusion de sa première saison s’est interrompue pour quelques semaines, The Equalizer fait tout de même parler d’elle, puisque CBS vient d’annoncer qu’elle a été officiellement renouvelée pour une saison 2.

Ainsi, après seulement 4 épisodes (notre avis sur ce début de série), The Equalizer a visiblement convaincu. Elle est la première nouveauté de la saison à être renouvelée par CBS et cela est dû au fait qu’elle livre de bonnes audiences, bien aidée par son lancement à la suite du dernier Super Bowl. En cumulé, les premiers épisodes rassemblent pratiquement 15 millions de téléspectateurs en moyenne.

Remake de la série des années avec Edward Woodward développé par Andrew W. Marlowe et Terri Edda Miller, The Equalizer nous propose de suivre Queen Latifah dans le rôle de Robyn McCall, une mère célibataire au passé mystérieux qui aide des inconnus. Le concept reste naturellement le même et, cette fois encore, McCall doit gérer les demandes occasionnelles de son ancien employeur pour pouvoir continuer à opérer dans l’ombre.

Au niveau de la distribution, cette première saison de The Equalizer se centre donc sur Queen Latifah qui est entourée par Chris Noth, Laya DeLeon Hayes, Lorraine Toussaint, Liza Lapira, Tory Kittles et Adam Goldberg.

