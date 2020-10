The Flight Attendant : Kaley Cuoco sera une hôtesse de l’air meurtrière, en novembre sur HBO Max

Mis en pause depuis mars, le tournage de The Flight Attendant a repris et le retour de Kaley Cuoco (The Big Bang Theory) a désormais une date. Cette mini-série arrivera en effet sur la plateforme de streaming américaine HBO Max le 26 novembre prochain.

Développée par Steve Yockey (Supernatural), The Flight Attendant est une adaptation en série du roman à succès du même nom écrit par Chris Bohjalian qui fut publié en 2018 — et qui est encore inédit en France.

L’histoire se centre sur Cassie Bowden (Cuoco), une hôtesse de l’air qui se réveille dans une chambre d’hôtel à Dubaï au côté d’un cadavre. Incapable de se souvenir des évènements de la veille, elle décide de rejoindre ses collègues à l’aéroport comme si rien ne s’était passé. À New York, elle doit faire face à des agents du FBI et elle commence à se demander si elle pourrait être une meurtrière.

Au casting de The Flight Attendant, Kaley Cuoco est entourée par Michelle Gomez, Michiel Huisman, Colin Woodell, Rosie Perez, Zosia Mamet, Merle Dandridge, Griffin Matthews et T. R. Knight.

