Une saison 4 pour The Neighborhood et une saison 3 pour Bob ♥ Abishola, CBS renouvelle les deux comédies

CBS se prépare pour la saison prochaine et commence à prendre des décisions. Ainsi, le network américain a, par exemple, annoncé les annulations de NCIS: New Orleans et Mom, mais aussi le renouvellement de ses deux comédies du lundi soir, à savoir The Neighborhood et Bob Hearts Abisha, pour une saison 4 et une saison 3 respectivement.

Deux renouvellements tout à fait légitimes au vu des audiences des deux comédies qui permettent au network de s’assurer de bon lundis soirs. En effet, The Neighborhood est la seconde comédie la plus suivie, derrière Young Sheldon, avec 7 millions de téléspectateurs, tandis que Bob Hearts Abishola séduit maintenant 6.7 millions de personnes.

Comédie de James Reynolds, The Neighborhood s’intéresse Dave (Max Greenfield), le plus gentil gars du Midwest qui s’installe avec sa femme Gemma (Beth Behrs) dans un quartier difficile de Los Angeles où tout le monde n’apprécie pas son extrême voisinage à commencer par son voisin Calvin (Cedric the Entertainer) et son épouse Tina (Tichina Arnold). Reste que les deux couples vont plus ou moins développer une improbable amitié. Sheaun McKinney, Marcel Spears et Hank Greenspan complètent la distribution.

Nous venant de Chuck Lorre et Eddie Gorodetsky, Bob Hearts Abishola nous dépeint l’histoire d’amour entre un homme d’affaires d’âge moyen (Billy Gardell) et d’une infirmière (Folake Olowofoyeku). Christine Ebersole, Matt Jones, Maribeth Monroe, Vernee Watson, Shola Adewusi, Barry Shabaka Henley, Travis Wolfe Jr., Bayo Akinfemi, Anthony Okungbowa et Gina Yashere font aussi partie du casting.

