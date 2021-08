Tom Swift : Le spin-off de Nancy Drew officiellement commandé par The CW

En mai dernier, avec l’épisode 15 de sa saison 2, Nancy Drew introduisait un nouveau personnage afin de tester s’il pouvait avoir sa propre série. Il apparait que Tom Swift a été convaincant, puisque The CW annonce officiellement la commande du spin-off.

Qui est Tom Swift ?

Scénarisé par Melinda Hsu Taylor, Noga Landau et Cameron Johnson, l’épisode « backdoor pilot » de Tom Swift dans Nancy Drew nous a donc présenté le personnage qui est incarné par Tian Richards et qui trouve son origine dans les livres jeunesse de science-fiction dont la toute première série de livres date des années 1910. Depuis, il y en a eu cinq autres, la plus récente datant de 2019.

Ainsi, Tom Swift est un jeune afro-américain gay, milliardaire et aventureux qui évolue dans un monde de conspiration et de science-fiction depuis la surprenante disparition de son père. Il est assisté par Barclay, une intelligence artificielle qui a la voix de LeVar Burton, dans sa quête de vérités qui l’éloigne de sa vie confortable.

Produite par Josh Schwartz et Stephanie Savage, cette série Tom Swift a reçu une commande pour une première saison complète (mais le nombre d’épisodes n’est pas annoncé) qui arrivera l’année prochaine. Elle rejoint ainsi la super-héroïne Naomi et le spin-off All American: Homecoming sur la courte liste des nouveautés The CW de la saison.

