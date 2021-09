Vikings: Valhalla Saison 1 : Les descendants de Ragnar prennent les armes dans un teaser et prochainement sur Netflix

Il y a quelques mois à peine, nous faisions nos adieux aux fils de Ragnar avec la conclusion de la sixième et ultime saison de Vikings. L’aventure s’apprête néanmoins déjà à reprendre, puisque le spin-off Vikings: Valhalla commence à se dévoiler, en attendant son arrivée en 2022 sur Netflix.

De quoi parle Vikings: Valhalla ?

Toujours produite par Michael Hirst, mais scénarisée par Jeb Stuart (Die Hard, The Fugitive), Vikings: Valhalla — pour laquelle 24 épisodes ont été commandés, sur plusieurs saisons naturellement — ne reprend pas là où l’histoire de la série mère s’est arrêtée, puisque l’action prendra place environ un siècle plus tard.

Tout commence ainsi au début du XIe siècle. Nous sommes invités à suivre les aventures légendaires de quelques-uns des Vikings les plus célèbres de l’histoire : Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter, Harald Hardrada et le roi normand Guillaume le Conquérant. Ces hommes et ces femmes traceront de nouvelles voies tout en luttant pour leur survie dans un monde en pleine mutation.

Le casting de Vikings: Valhalla

La distribution de cette première saison de Vikings: Valhalla rassemble Laura Berlin (Emma of Normandy), Sam Corlett (Leif Eriksson), Bradley Freegard (King Canute « the Great »), Frida Gustavsson (Freydís Eiríksdóttir), Caroline Henderson (Jarl Haakon), Jóhannes Haukur Jóhannesson (Olaf « the Holy » Haraldsson), Asbjørn Krogh (Jarl Kåre), David Oakes (Earl Godwin), Julian Seager (Jarl Gorm), Leo Suter (Harald Sigurdsson), Pollyanna McIntosh (Queen Ælfgifu of Denmark), John Kavanagh (the Seer), Pääru Oja (Arne Gormsson), Louis Davison (Prince Edmund) et Bosco Hogan (Æthelred the Unready).