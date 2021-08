Y: The Last Man Saison 1 : Yorick est le dernier homme sur terre dans le trailer et en septembre sur FX on Hulu

Après Preacher, FX retente l’expérience de l’adaptation de comic books en série avec Y: The Last Man qui, après plusieurs retards, arrivera finalement cet automne sur la chaine américaine et sur la plateforme Hulu. Le lancement est fixé pour le 13 septembre.

De quoi parle Y: The Last Man ?

Scénarisée par Eliza Clark, Y: The Last Man est une adaptation de Y Le dernier homme, le comic book de Brian K. Vaughan et Pia Guerra qui nous propose de suivre les aventures de Yorick Brown (Ben Schnetzer) et de son singe dans un monde bien différent du notre, puisque Yorick est le dernier homme encore envie.

Quand tout commence, nous sommes donc introduits à Yorick, un jeune artiste de l’évasion, chômeur et maître d’un capucin mâle indiscipliné baptisé Esperluette, alors qu’il est prêt à faire sa demande en mariage à sa petite amie Beth, partie en Australie. C’est à ce moment qu’un évènement cataclysmique décime tous les porteurs du chromosome Y de la planète.

L’agent 355 (Ashley Romans) se voit confier la mission de protéger Yorick alors que ce dernier voyage à travers l’Amérique, également accompagné du docteur Allison Mann (Diana Bang), généticienne et experte en clonage qui est tente de découvrir pourquoi Yorick a survécu et comment sauver l’espèce humaine.

Qui est au casting de cette saison 1 de Y: The Last Man ?

La distribution de cette première saison de Y The Last Man réunit donc Ben Schnetzer (Yorick Brown), Ashley Romans (Agent 355) et Diana Bang (Dr. Allison Mann), mais également Diane Lane (President Jennifer Brown), Olivia Thirlby (Hero Brown), Juliana Canfield (Beth DeVille), Marin Ireland (Nora Brady) et

Amber Tamblyn (Kimberly Cunningham).

