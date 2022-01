This Is Us, Vigil, 9-1-1: Lone Star, Superman & Lois, Ozark et plus… Quelles séries arrivent en France en janvier 2022 ?

Quelles séries démarrent en France en janvier 2022 ? Pour bien se préparer, retrouvez ci-dessous toutes les dates de diffusions françaises des séries (américaines, britanniques, françaises et plus encore) sur la TNT, OCS, Canal+, Netflix etc.

Retrouvez dès à présent les dates pour les nouvelles saisons/séries qui arrivent en France au cours de ce premier mois de l'année 2021 :

Retrouvez dès à présent les dates pour les nouvelles saisons/séries qui arrivent en France au cours de ce premier mois de l’année 2021 :

Samedi 1er janvier

Plan Coeur – Saison 3 (Netflix)

Newport Beach (The OC) – Intégrale (Salto)

Dimanche 2 janvier

Baptiste – Saison 2 (StarzPlay)

Quatre mariages et un enterrement – Saison 1 (23h00 sur Téva)

Lundi 3 janvier

Sam – Saison 6 (21h10 sur TF1)

Gomorra – Saison 5 (21h00 sur Canal+)

My Life is Murder – Saison 1 (21h00 sur 13ème Rue)

Mardi 4 janvier

S.W.A.T. – Suite de la Saison 4 (21h10 sur TF1)

Le Voyageur – inédit (21h05 sur France 3)

Mercredi 5 janvier

The Undoing – Mini (21h10 sur TF1)

Rebelde – Saison 1 (Netflix)

Big Sky – Saison 2 (Disney+)

Touch – Intégrale (Disney+)

This is Us – Saison 6 (22h40 sur Canal+ Séries)

Jeudi 6 janvier

The Club – Part 2 (Netflix)

Les hautes herbes – Saison 1 (20h55 sur Arte)

Day of the Dead – Saison 1 (SyFy)

Blue Bloods – Saison 10 (21h00 sur Série Club)

Why Women Kill – Saison 2 (21h05 sur M6)

This Is Us – Saison 5 (22h55 sur M6)

Mon ange – Mini (21h10 sur TF1)

Vendredi 7 janvier

Candice Renoir – saison 9 (21h05 sur France 2)

Meurtres à Sandhamn – Saison 10 (20h55 sur Arte)

Roswell, New Mexico – Saisons 1 & 2 (Salto)

Lundi 10 janvier

Euphoria – Saison 2 (OCS City)

The Righteous Gemstones – saison 2 (OCS City)

Liar – saison 2 (Série Club)

Manipulations – Saison 2 (21h10 sur France 2)

Undercover – Saison 3 (Netflix)

Mardi 11 janvier

The Hot Zone: Anthrax – saison 2 (National Geographic)

Fear The Walking Dead – Saison 6 (Amazon Prime Video)

Mercredi 12 janvier

Firefly – Saison 1 (Disney+)

The Mick – Intégrale (Disney+)

Jeudi 13 janvier

The Journalist – Saison 1 (Netflix)

Vigil – Saison 1 (20h55 sur Arte)

Vendredi 14 janvier

Archive 81 – Saison 1 (Netflix)

After Life – Saison 3 (Netflix)

Samedi 15 janvier

Blacklist – saison 8 (Série Club)

9-1-1: Lone Star – Saison 2 (21h10 sur M6)

Dimanche 16 janvier

Express – Saison 1 (StarzPlay)

Outlander – Saison 4 (21h00 sur Téva)

Lundi 17 janvier

Somebody Somewhere – Saison 1 (OCS)

Starsky & Hutch – Intégrale (Paramount Channel)

Mardi 18 janvier

Stargirl – Saison 2 (20h55 sur Warner TV)

Mercredi 19 janvier

El Marginal – Saison 4 (Netflix)

Superman & Lois – Saison 2 (Salto)

L’amour (presque) parfait – saison 1 (21h05 sur France 2)

Malcolm – Saisons 6 et 7 (Disney+)

Bob’s Burgers – Saison 12 (Disney+)

Jeudi 20 janvier

Mare of Easttown – Mini (21h00 sur Canal+)

Vendredi 21 janvier

Ozark – Saison 4 partie 1 (Netflix)

Entre saisonniers – Saison 1 (Netflix)

Servant – Saison 3 (Apple TV+)

As We See It – Saison 1 (Amazon Prime Video)

Mardi 25 janvier

The Gilded Age – Saison 1 (OCS)

Snowpiercer – Saison 3 (Netflix)

Mercredi 26 janvier

NYPD Blue – Intégrale (Disney+)

Filthy Rich – Saison 1 (Disney+)

Jeudi 27 janvier

Chosen – Saison 1 (Netflix)

Incastrati – Saison 1 (Netflix)

Vendredi 28 janvier

The Afterparty – Saison 1 (Apple TV+)

Feria : L’éclat des ténèbres – Saison 1 (Netflix)

Au service du passé – Saison 1 (Netflix)

La femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre – Saison 1 (Netflix)

Vox Machina – Saison 1 (Amazon Prime Video)