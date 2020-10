Quelles séries arrivent en France en octobre 2020 ? The Mandalorian, Warrior, Bly Manor, The Spanish Princess et plus encore

Quelles séries démarrent en France en ce mois de septembre 2020 ? Pour bien se préparer, retrouvez ci-dessous toutes les dates de diffusions françaises des séries (américaines, britanniques, françaises et plus encore) sur la TNT, OCS, Canal+, Netflix etc.

Si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises mis à jour au fil du mois et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Retrouvez dès à présent les dates pour les nouvelles saisons/séries qui arrivent en France au cours de ce neuvième mois de l’année 2020 :

Jeudi 1er octobre

MOAH – Saison 1 (OCS)

Infidèle – Saison 2 (21h05 sur TF1)

Kidnapping – Saison 1 (20h55 sur Arte)

Bom Dia, Verônica – Saison 1 (Netflix)

Carmen Sandiego – Saison 3 (Netflix)

L’empire Oktoberfest – Saison 1 (Netflix)

Murder – Saison 6 (Netflix)

Elementary – Saison 7 (Amazon Prime Video)

New York Unité Spéciale – Saison 11 à 20 (Amazon Prime Video)

Vendredi 2 octobre

Emily in Paris – Saison 1 (Netflix)

The Simpsons – Saison 31 (Disney+)

Walking Dead : World Beyond – Saison 1 (Amazon Prime Video)

Samedi 3 octobre

Warrior – Saison 2 (20h40 sur OCS Choc)

Criminal Justice – Saison 1 (Arte.tv)

The Virtues – Mini (Arte.tv)

A Young Doctor’s Notebook – intégrale (Arte.tv)

Inside n°9 – Saisons 1 à 4 (Arte.tv)

Ill Behavior – intégrale (Arte.tv)

Detectorists – intégrale (Arte.tv)

Mum – intégrale (Arte.tv)

Stag – intégrale (Arte.tv)

Dimanche 4 octobre

Beforeigners – Saison 1 (20h50 sur Paris Première)

Rebecka Martinsson – Saison 2 (20h50 sur Polar+)

Lundi 5 octobre

The Walking Dead – Final Saison 10 (20h40 sur OCS Choc)

Forever – Saison 1 (21h05 sur Chérie 25)

Primal – Saison 1 partie 2 (Adult Swim SVOD)

Once Upon a Time – Saisons 1 à 7 (Amazon Prime Video)

Le Mensonge – Mini-série (21h05 sur France 2)

Mardi 6 octobre

The 100 – Saison 7 (20h50 sur Syfy)

Crimes parfaits – inédits (21h05 sur France 3)

Mercredi 7 octobre

To the Lake – Saison 1 (Netflix)

Vendredi 9 octobre

L’Étoffe des Héros – Saison 1 (Disney+)

The Haunting of Bly Manor – Mini (Netflix)

Supernatural – Suite Saison 15 (23h15 sur Série Club)

Samedi 10 octobre

Westworld – Saison 3 (OCS City)

Dimanche 11 octobre

Fear The Walking Dead – Saison 6 (Canal+)

Temple – Saison 1 (20h55 sur 13e Rue)

The Good Fight – Saison 2 (20h50 sur Téva)

The Spanish Princess – Saison 2 (Starzplay)

Stranger – Saison 2 (Netflix)

Lundi 12 octobre

La Flamme – Saison 1 (21h00 sur Canal+)

Mardi 13 octobre

Capitaine Marleau – inédit (21h05 sur France 3)

Jeudi 15 octobre

Social Distance – Saison 1 (Netflix)

Two Weeks To Live – Saison 1 (21h00 sur Canal+)

Monstre sacré – Mini (20h55 sur Arte)

Moloch – Saison 1 (Arte.tv)

Harley Quinn – Saison 1 (V20h55 sur Toonami)

Vendredi 16 octobre

Grand Army – Saison 1 (Netflix)

La Révolution – Saison 1 (Netflix)

Quelqu’un doit mourir – Saison 1 (Netflix)

Star Trek: Discovery – Saison 3 (Netflix)

Les Petits meurtres d’Agatha Christie – Final saison 2 (21h05 sur France 2)

I May Destroy You – Saison 1 (20h40 sur OCS City)

Samedi 17 octobre

Les Goldberg – Saison 6 (13h25 sur Comédie+)

Lundi 19 octobre

Supergirl – Saison 4 (17h15 sur CStar)

Mardi 20 octobre

La Règle du jeu – Saison 1 (20h50 sur Eurochannel)

Jeudi 22 octobre

Moloch – Saison 1 (20h50 sur Arte)

Alice Nevers – Saison 7 (21h05 sur TF1)

Toi, moi et elle – Saison 5 (Netflix)

Vendredi 23 octobre

Le jeu de la dame – Mini (Netflix)

Barbares – Saison 1 (Netflix)

La Disparition de Soledad – Saison 1 (Netflix)

NOS4A2 – Saison 2 (Amazon Prime Video)

Lundi 26 octobre

The Undoing – Mini-série (OCS City)

Mercredi 28 octobre

Soleil noir – Saison 2 (20h50 sur Eurochannel)

This is Us – Saison 5 (Canal+ Séries)

Jeudi 29 octobre

En apesanteur – Saison 1 (20h50 sur Eurochannel)

Vendredi 30 octobre

The Mandalorian – Saison 2 (Disney+)

Suburra – Saison 3 (Netflix)

Utopia – Saison 1 (Amazon Prime Video)

Truth Seekers – Saison 1 (Amazon Prime Video)

