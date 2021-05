Pas de saison 3 pour For Life, ABC annule également American Housewife, Rebel et Call Your Mother

Cette saison, ABC a pris son temps pour confirmer les renouvellements de ses hits et les annulations de ses flops. Toutes les annonces tombent presque en même temps, et la grille des programmes de l’automne sera bientôt dévoilée.

Quoi qu’il en soit, en plus d’officialiser la future conclusion de black-ish et l’annulation de son spin-off mixed-ish, ainsi que de nombreux renouvellements, ABC met un terme à 4 autres séries, dont le drame judiciaire For Life qui ne reviendra pas pour une saison 3. La carrière d’avocat d’Aaron Wallace est donc stoppée dans son élan.

Ce n’est pas la seule, puisque Rebel de Krista Vernoff avec Katey Sagal dans un rôle inspirée par la véritable Erin Brockovich n’est pas reconduite pour une saison 2. Idem pour la comédie Call Your Mother avec Kyra Sedgwick qui est ainsi annulée après une courte saison.

Elle aura duré 103 épisodes, mais la sentence est la même, la sitcom American Housewife avec Katy Mixon est également annulée. Elle ne reviendra pas pour une saison 6, malgré le fait qu’elle était la troisième comédie (sur 7) la plus suivie sur le network derrière The Goldbergs et The Conner, toutes les deux renouvelées.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.