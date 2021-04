Pas de saison 2 pour L’étoffe des héros, la Mission Mercury s’arrête sur Disney+

La Mission Mercury s’arrête là sur Disney+ qui vient d’annoncer l’annulation de The Right Stuff, ou L’étoffe des héros chez nous, qui ne connaitra donc pas de saison 2.

Warner Bros. Television, le studio derrière The Right Stuff, n’a pour autant pas encore dire son dernier mot et semble déterminé à vendre la série à une autre chaine, avec pour le moment TNT et HBO Max comme potentielles cibles. D’après Deadline, le contrat des acteurs était sur le point de se terminer, et WBTV a demandé une prolongation de deux semaines, le temps de voir s’il peut trouver une autre maison à la série.

On aurait pu croire, à un certain degré, que l’avenir de The Right Stuff était plus ou moins assuré lorsqu’il fut annoncé que la série a reçu 13.7 millions de dollars pour quitter la Floride et venir en Californie pour tourner la saison 2. Il s’agissait là de la quatrième plus grosse somme d’argent jamais attribué dans ce cadre.

Disney+ a néanmoins décidé de ne pas poursuivre après de multiples discussions avec le studio pour déterminer la direction créative de la série. Et, bien évidemment, si nous n’avons aucun chiffre, il semble que The Right Stuff délivrait des performances modestes pour la plateforme.

Pour rappel, The Right Stuff est une nouvelle adaptation du célèbre livre de Tom Wolfe et retrace l’histoire des pionniers de la conquête spatiale américaine. Plus spécifiquement, la série scénarisée par Mark Lafferty revient sur l’histoire vraie de sept astronautes qui participèrent au programme Mercury.

Tout débute au sommet de la Guerre froide avec la NASA qui développe son projet pour aller dans l’espace. Les hommes sélectionnés pour participer devinrent instantanément des héros américains. Sous le regard du pays, ils doivent se surpasser et persévérer pour accomplir leur mission. Notons tout de même que l’absence plus que notable de Chuck Yeager de cette adaptation. Lire notre bilan de cette saison 1 pour en savoir plus.

Pour en savoir plus sur la Mission Mercury, vous pouvez naturellement lire le livre de Tom Wolfe et regarder son adaptation cinématographique. Pour aller encore plus loin dans la conquête spatiale, vous pouvez naturellement vous tourner vers la classique mini-série De la Terre à la Lune.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.