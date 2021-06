The Beast Must Die Saison 1 : Le thriller psychologique avec Cush Jumbo et Jared Harris commence ce soir sur Canal+

La première saison de The Beast Must Die (qui a été renouvelée pour une saison 2) s’est récemment terminée sur le service de streaming britannique Britbox, et arrive déjà chez nous sur Canal+ qui diffuse la série à partir de ce soir à 21h05 avec deux épisodes à la suite.

Scénarisée par Gaby Chiappe, The Beast Must Die est présentée comme une adaptation moderne du classique policier roman Que la Bête meure ! écrit par Nicholas Blake (pseudonyme du poète Cecil Day-Lewis, père de Daniel Day-Lewis) en 1938 et déjà adapté au cinéma en 1969 par Claude Chabrol.

Prenant place sur l’ile de Wight. The Beast Must Die suit une mère (Cush Jumbo) qui, après la mort de son fils de 6 ans, renversé par une voiture, traque l’homme qu’elle pense responsable de l’accident et planifie soigneusement sa vengeance. Le détective Strangeways (Billy Howle) doit quant à lui réussir à démêler cette tragédie pour réussir à ce que justice soit faite.

Se composant de 5 épisodes, The Beast Must Die met à l’affiche Cush Jumbo, Jared Harris, Billy Howle, Geraldine James, Nathaniel Parker, Maeve Dermody, Mia Tomlinson et Barney Sayburn.

