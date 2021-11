The Flash Saison 8 : Le crossover Armageddon lance Barry Allen dans une nouvelle course, dès ce soir sur The CW

Alors que Supergirl a récemment fait ses adieux, The Flash fait quant à lui son retour sur The CW avec une nouvelle saison qui commence sur les chapeaux de roues. En effet, Barry Allen se lance dans sa saison 8 en devant trouver de l’aide auprès d’autres amis justiciers pour arrêter une menace alien.

S’il n’y a pas eu de véritable crossover dans l’univers de The Flash la saison passée à cause de la pandémie, l’équipe de The Flash contourne ce problème en nous proposant un crossover évènement qui prend place dans la série du speedster durant les 5 premiers épisodes de cette saison 8, le dernier étant programmé au 14 décembre. La série entre ensuite en pause pour faire son retour en mars prochain.

Lorsqu’un alien puissant nommé Despero (Tony Curran) menace la Terre, Barry, Iris et le reste de la Team Flash sont poussés dans leurs retranchements dans une bataille désespérée pour sauver le monde. Alors que le sort de l’humanité est en jeu, Le Flash et son équipe vont faire aller à de vieux amis pour tenter de gagner ce combat.

Il semble donc que ni Supergirl, ni Superman n’était disponible pour aider Barry face à cette menace alien, mais ce dernier obtiendra donc de l’aide de la part de : Dr. Ryan Choi (Osric Chau), Alex Danvers (Chyler Leigh), Batwoman (Javicia Leslie), Mia Queen (Katherine McNamara), Ray Palmer (Brandon Routh) et Black Lightning (Cress Williams).

Tom Cavanagh, qui a récemment quitté la série, sera également présent pour l’occasion dans la peau du Reverse-Flash, tout comme Neal McDonough qui reprend son rôle de Damian Darkh.

La saison 8 de The Flash met donc naturellement en scène Grant Gustin (Barry Allen/The Flash), Candice Patton (Iris West-Allen), Danielle Panabaker (Dr. Caitlin Snow), Danielle Nicolet (Cecile Horton), Kayla Compton (Allegra Garcia), Brandon McKnight (Chester P. Runk) et Jesse L. Martin (Joe West).

On devrait par ailleurs également revoir dans cette huitième saison Bart Allen, Nora West-Allen, Sue Dearbon, et Jay Garrick.