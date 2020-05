CBS dévoile ses grilles de la saison 2020-21 avec FBI, NCIS, The Equalizer, Young Sheldon, Magnum et plus

Alors que FOX et The CW ont annoncé des programmes qui repoussent leurs plus gros lancements à la mi-saison, CBS adopte une stratégie plus optimiste, puisque le network dévoile aujourd’hui une grille de l’automne pleine. Certes, aucune date de lancement n’est annoncée, mais il apparait que les responsables de la chaine comptent sur une reprise rapide de la production pour délivrer de nombreux inédits rapidement.

Avec peu d’annulations et peu de nouveautés commandées, la grille CBS n’affiche pas beaucoup de mouvements. On pourra découvrir le remake de The Equalizer avec Queen Latifah en justicière à la place de God Friended Me le dimanche, tandis que le jeudi accueillera la dernière comédie de Chuck Lorre, B Positive sur un père récemment divorcé (Thomas Middleditch) qui a besoin d’un don de rein et trouve une donneuse quand il rencontre une vielle amie (Annaleigh Ashford), ce qui les mènera à former une relation qui va changer leurs vies.

À niveau de la mi-saison, on pourra découvrir la prochaine saison de S.W.A.T. et la nouvelle série Clarice, une suite au Silence des Agneaux. Pour rappel, en plus de Madam Secretary et Criminal Minds dont la fin a été annoncée à l’avance, CBS a annulé récemment Broke, Carol’s Second Act, God Friended Me, Man With a Plan et Tommy.

Voici donc la grille des programmes de CBS de l’automne 2020 :

Lundi

20h – The Neighborhood

20h30 – Bob Hearts Abishola

21h – All Rise

22h – Bull

Mardi

20h – NCIS

21h – FBI

22h – FBI: Most Wanted

Mercredi

20h – Survivor

21h – The Amazing Race

22h – SEAL Team

Jeudi

20h – Young Sheldon

20h30 – B Positive

21h – Mom

21h30 – The Unicorn

22h – Evil

Vendredi

20h – MacGyver

21h – Magnum P.I.

22h – Blue Bloods

Dimanche

20h – The Equalizer

21h – NCIS: Los Angeles

10 pm: NCIS: New Orleans

