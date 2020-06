ABC dévoile ses grilles de la saison 2020-21 avec Grey’s Anatomy, The Conners, The Good Doctor, Station 19 et plus

Alors que FOX, The CW, CBS et hier NBC, c’est donc au tour d’ABC de nous dévoiler son programme de l’automne prochain, mettant ainsi un terme aux upfronts peu traditionnelles de cette année.

Comme NBC, il apparait qu’ABC mise désormais bien sur un retour à la normale cet automne, il n’y a juste pas de date de lancement. Une chose est certaine, quand il sera temps de lancer la saison télévisuelle, le network ne compte pas prendre trop de risques.

Le plus gros changement est la disparition du bloc de comédies du mardi. The Conners est à présent à la place de Modern Family le mercredi, servant de lead in à la nouvelle Call Your Mother, une sitcom avec Kyra Sedgwick. Depuis des années, le network a des difficultés avec la case de 22h le mardi et c’est donc au tour de Big Sky, la dernière création de David E. Kelley qui adapte les romans de C.J. Box mettant en scène la détective Cassie Dewell de tenter sa chance.

Pour le reste, on note que Station 19 sera là toute la saison auprès de Grey’s Anatomy. black-ish, mixed-ish et For Life ne reviendront pas avant la mi-saison.

Voici donc la grille des programmes de ABC de l’automne 2020 :

Lundi

20h00 — Dancing with the Stars

22h00 — The Good Doctor

Mardi

20h00 — The Bachelorette

22h00 — Big Sky



Mercredi

20h00 — The Goldbergs

20h30 — American Housewife

21h00 — The Conners

21h30 — Call Your Mother

22h00 — Stumptown

Jeudi

20h00 — Station 19

21h00 — Grey’s Anatomy

22h00 — A Million Little Things

Vendredi

20h00 — Shark Tank

21h00 — 20/20

Dimanche

20h00 – Supermarket Sweep

21h00 — Who Wants to be a Millionaire

22h00 — The Rookie

Pour plus d’infos sur les dernières annulations et renouvellements, cliquez sur Upfronts 2020.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.